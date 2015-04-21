В Україні скоротилося виробництво ліків на основі антибіотиків

За даними Держстату, у березні 2015 року виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків скоротилося на 18% порівняно з березнем 2014 року, але збільшилося на 4% в порівнянні з лютим цього року, і склало 104 тонни.

Згідно з повідомленням, Україна в січні-березні 2015 року скоротила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 29,3% - до 30,5 тонн.

У березні цього року обсяг виробництва лікарських препаратів на основі гормонів становив 14,4 тонн, що на 12,1% нижче показника березня 2014 року, але на 21,3% більше, ніж у лютому 2015 року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні та не містять гормони або антибіотики, за перший квартал 2015 року зменшилося на 10,3% - до 10,5 тис. тонн.

У березні 2015 року виробництво препаратів без антибіотиків і гормонів склало 4,1 тис. тонн, що на 1% більше, ніж у березні минулого року, і на 37,3% вище показника лютого поточного року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, збільшилося порівняно з 2013 роком на 24,1%; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, зросло на 54%, а препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, скоротилося на 5,8%.