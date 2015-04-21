В Україні 1,5 млн дітей не повністю вакциновані від поліомієліту

В Україні 1,5 млн дітей віком до п'яти років не повністю вакциновані від поліомієліту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд, медиків іа батьків негайно активізувати щеплення від вакцино-керованих інфекцій, особливо таких, як поліомієліт та кір у всіх уразливих вікових групах.

В ЮНІСЕФ заявляють, що вакцинація дозволить знизити ризик виникнення спалахів смертельних захворювань серед дітей у країнах Європи та Центральної Азії. За даними ВООЗ, у Киргизії, Боснії і Герцеговині, Росії, Грузії, Італії, Німеччині і Казахстані зареєстровано більш як 22 тис. випадків захворювання на кір у 2014 і 2015 роках. Це ставить під загрозу досягнення цілі елімінації кору та краснухи в регіоні до кінця цього року. Незважаючи на те, що кількість випадків захворювання на кір знизилася на 50% порівняно з 2013 до 2014 року, великі спалахи все ще відбуваються

"Наш регіон досягнув стійкого прогресу щодо високого рівня охоплення вакцинацією та зниження дитячої смертності протягом останнього десятиріччя. Проте, ще багато чого треба зробити. Спалахи кору і високий ризик спалаху поліомієліту серед дітей в деяких країнах регіону, які не повинні мати місце в XXI столітті в Європі та Центральній Азії, є, на жаль, яскравими прикладами проблем на порядку денному", - заявила регіональний директор Дитячого фонду ООН в країнах Східної і Центральної Європи та Центральної Азії Марі-П'єр Пуар’е.

У представництві ЮНІСЕФ зауважили, що заява Пуар’е знаменує початок Всесвітнього тижня імунізації, який цього року відзначається 24-30 квітня.

За даними ЮНІСЕФ, в Україні 1,5 млн дітей віком до п'яти років не повністю вакциновані від поліомієліту. "Враховуючи велику кількість переселенців у зв'язку з конфліктом на сході Україні та найнижчим рівнем охоплення вакцинацією серед країн Європи в Україні присутній високий ризик спалаху інфекційних захворювань, особливо серед дітей. Тільки 50% з 7 млн 900 тис. українських дітей вакциновані належним чином", - повідомила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

"ЮНІСЕФ допомагає забезпечити дітей вакцинами, закуповуючи 4 млн 800 тис. доз вакцин проти поліомієліту вартістю 3 млн доларів США як гуманітарну допомогу за підтримки уряду Канади", - зауважила Барберіс.

Більшість дітей в Україні не імунізовані через відсутність вакцин або у зв’язку із переміщенням під час конфлікту. У деяких громадах, де доступ до вакцинації не є проблемою, батьки іноді самі вирішують не робити щеплення своїм дітям через необґрунтовані страхи і слабке розуміння життєвої важливості імунізації для благополуччя та своїх дітей.

ЮНІСЕФ надає підтримку Міністерству охорони здоров'я України щодо розширення і реформування системи закупівлі вакцин. Впродовж останніх семи років ЮНІСЕФ проводить освітні кампанії про переваги вакцинації для батьків та програми підвищення знань для медичних працівників щодо ефективності та безпеки вакцинації. В результаті цих комплексних програм вдалося досягнути стабільного поліпшення у сприйнятті вакцинації серед українських батьків: нині 72% матерів позитивно ставляться до вакцинації, тоді як їх було лише 28% у 2008 році.

У всьому світі імунізація рятує до 3 млн дітей щорічно від смертельних дитячих хворіб, таких, як кір, діарея і пневмонія. Не повністю імунізовані діти не тільки мають високий ризик захворіти самі, але й збільшують ризик для всіх, розповсюджуючи хвороби далі, йдеться у повідомленні.