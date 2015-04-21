Понад 30 тис. дітей та членів сімей учасників АТО отримали психологічну допомогу

Понад 30 тис. дітей та членів сімей учасників АТО отримали або продовжують отримувати допомогу від працівників служби системи освіти з надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги постраждалим внаслідок окупації Криму і Севастополя та бойових дій на сході України.

Про це на прес-конференції УНІАН заявив директор Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України Віталій Панок.

«Загальна численність осіб, що одержали або продовжують одержувати допомогу від працівників психологічної служби, становить 214,2 тисяч осіб. У тому числі 8757 особам допомога надавалась на волонтерських засадах», - зазначив він.

За його словами, до роботи у військкоматах залучено 747 фахівців служби. З них 696 – практичні психологи і 51 соціальний педагог.

«При визначенні обсягів роботи з надання допомоги постраждалим в якості основного показника була взята кількість людей, яким надавалась або надається допомога (клієнти). Найбільша кількість клієнтів – це вихованці, учні, студенти, що навчаються у закладах освіти і були переселені з інших регіонів країни. Їхня кількість складає понад 74 тисячі осіб», - зауважив Панок.

Також, за його словами, до працівників служби звернулося понад 41 тис. батьків і членів родин переселених дітей.

Крім того, близько 31 тисяча дітей та членів сімей учасників АТО одержали або продовжують одержувати психологічну і соціально-педагогічну допомогу від працівників служби.

«Працівники психологічної служби системи освіти працюють з населенням у зоні бойових дій або у безпосередній близькості до них (Донецька та Луганська область). Часто допомога надається дітям і дорослим, що мешкають по різні боки лінії розмежування на Донбасі. Кількість таких специфічних клієнтів складала на момент дослідження майже 23 тисячі осіб. Цю роботу виконували і виконують 465 спеціалістів, часто наражаючись на особисту небезпеку», - зазначив Панок.

Він зауважив, що найбільш поширені види допомоги, що надають працівники психологічної служби: індивідуальне і групове обстеження дітей і дорослих; індивідуальне та групове консультування; індивідуальна та групова психотерапія; психологічна корекція негативних емоційних станів, страхів; адаптація до нових умов проживання і навчання; групові інтерактивні заняття, тренінги; налагодження системи комунікацій з органами соціального захисту, волонтерами, закладами охорони здоров’я, військовими частинами, місцевими адміністраціями.