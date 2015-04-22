ВР перенесла розгляд законопроекту щодо захисту лікарської таємниці
При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта
Верховна Рада України перенесла розгляд проекту закону про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо захисту лікарської таємниці) (№1193).
Як передає кореспондент УНІАН,законопроектом визначається, що лікарська таємниця – це відомості про стан здоров’я, факт медичного обстеження, огляду та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина України, іноземця або особи без громадянства, отримані медичними, фармацевтичними та іншими працівниками в процесі профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.
Визначається, що медичні, фармацевтичні та інші працівники, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов'язків стала відома інформація, яка становить лікарську таємницю, не мають права розголошувати ці відомості, окрім передбачених законодавчими актами випадків.
При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
За розголошення лікарської таємниці винні особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.