ВР перенесла розгляд законопроекту щодо захисту лікарської таємниці

Верховна Рада України перенесла розгляд проекту закону про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо захисту лікарської таємниці) (№1193).

Як передає кореспондент УНІАН,законопроектом визначається, що лікарська таємниця – це відомості про стан здоров’я, факт медичного обстеження, огляду та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина України, іноземця або особи без громадянства, отримані медичними, фармацевтичними та іншими працівниками в процесі профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Визначається, що медичні, фармацевтичні та інші працівники, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов'язків стала відома інформація, яка становить лікарську таємницю, не мають права розголошувати ці відомості, окрім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

За розголошення лікарської таємниці винні особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством.