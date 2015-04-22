20 травня пройдуть парламентські слухання про військово-медичну доктрину України

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про військово-медичну доктрину України” (2115)

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про військово-медичну доктрину України” (2115). Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів. Відповідно до постанови, слухання будуть проведені 20 травня 2015 року.

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