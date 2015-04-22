20 травня пройдуть парламентські слухання про військово-медичну доктрину України
14:55, 22 квітня 2015Країна
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Верховна Рада України ухвалила постанову “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про військово-медичну доктрину України” (2115)
ВР планує провести 20 травня парламентські слухання про військово-медичну доктрину України /
Фото: УНІАН
Верховна Рада України ухвалила постанову “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про військово-медичну доктрину України” (2115).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів.
Відповідно до постанови, слухання будуть проведені 20 травня 2015 року.
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