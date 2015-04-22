Друга автоколона 18-го Гумрейса Ахметова доставить сьогодні в Донецьк набори виживання

Сьогодні, 22 квітня, з Дніпропетровська до Донецька виїхала друга автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, повідомили в прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. 39 великовантажних автомобілів везуть на Донбас 780 тонн продуктів, з яких в Донецьку буде сформовано 70 тисяч наборів виживання. Набори призначені для соціально незахищених категорій дорослого мирного населення територій, які не підконтрольні Україні.

«В машинах практично повний комплект такого набору, - коментує волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський. - Це крупи, м'ясні та рибні консерви, борошно, згущене молоко, цукор і соняшникова олія. Допомоги Ріната Ахметова з нетерпінням чекають у містах, які не підконтрольні Україні, з особливим нетерпінням, бо з кожним днем придбати продукти для пільгових категорій населення стає все проблематичніше. Щодня в містах за лінією дотику працюють 27 точок видачі допомоги Штабу. Потреба дуже велика. Такий обсяг продуктів, який їде сьогодні, буде розданий одержувачам допомоги за 4 дні».

Тому Гуманітарний штаб збільшив продуктові поставки в поточному місяці - за станом на 21 квітня вже відправлені 6 автоколон, які доставили мирному населенню Донбасу 300 тисяч наборів виживання і 30 тисяч наборів спеціально для діток.

А протягом цього тижня Гуманітарний штаб відправить на Донбас ще 3 автоколони з продуктами для мирних жителів. Перша з них вже в дорозі. Старт другої і третьої запланований на 23 квітня (Маріуполь), і 25 квітня (Донецьк). Понад 90 великовантажних автомобілів доставлять 1860 тонн продуктів для мирних жителів Донецької і Луганської області.

Всього в квітні планується доставити 500 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч дитячих наборів (для порівняння - в березні доставлено наполовину менше - 250 тисяч наборів). У загальній складності, починаючи з серпня 2014 року, волонтери Гуманітарного штабу роздали понад 2 млн. 700 тисяч наборів виживання мешканцям Донецької та Луганської області.

Як показали останні дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, гуманітарна допомога для цих територій є значною підтримкою. Згідно з дослідженнями КМІС 45% населення має потребу в продовольстві, 50% - в медикаментах, 34% - у побутових товарах. Крім продовольчої блокади Донбас ще переживає і економічну. «Великою підмогою в таких умовах є продуктова гуманітарна допомога. Коли немає пенсій і зарплат, багато людей живуть лише за рахунок цієї допомоги», - констатує співробітниця КМІС Дарина Пирогова.