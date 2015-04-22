Поради психолога: як допомогти близькій людині перемогти психологічну травму

На Гарячу лінію Гуманітарного штабу Ріната Ахметова щодня надходять дзвінки від різних людей з одним проханням - допомогти пережити емоційні наслідки військових подій на Донбасі, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. У Центри психологічної підтримки Штабу, розташовані в Києві, Донецьку, Маріуполі та під Дніпропетровськом, щодня звертаються близько 200 сімей з дітьми. Фахівці стверджують, що травма війни ще багато років буде хвилювати населення України.

Як допомогти близькій людині перемогти психологічну травму, розповідає Олена Лук'янчук, координатор психологічної служби Штабу Ріната Ахметова.

«Травма війни має на увазі дві основні групи травм. Якщо у людини є якась втрата, то близькі повинні дати їй простір для горювання і час. Створіть максимально затишну довірливу емоційну атмосферу підтримки, у якій людина могла б попрощатися зі своєю втраченою цінністю - будинком, друзями, всім тим, що для неї було важливо. Зайвий раз не смикайте по дрібницях і частіше розпитуйте про ці цінності. Головна наша помилка в тому, що ми намагаємося відразу уявити ресурс мотивації, примушуючи людину до зайвої активності словами «давай, кріпись», «живи і радій». Це відгороджує потерпілого від зовнішнього світу і він може надовго застрягти в минулому. Є невиплакане горе, і мотивації йти далі у людини поки що немає. Отже, дайте їй достатньо часу погорювати», - радить Олена Лук'янчук.

Якщо ж травма пов'язана з якимось насильством, була загроза життю або людина стала свідком вбивства, навпаки, не давайте людині піти у себе. При агресивному насильстві важливо відтворювати те, що з нею сталося, автоматично на когнітивному рівні, важливо бути постійно поруч з людиною. Якщо в горюванні людина може бути в самоті, то в ситуаціях з насильством все навпаки - людину потрібно торсати, намагатися залучати до якоїсь мінімальної активності, просити про щось, і при цьому постійно підтримувати, говорити, як вона вам потрібна і важлива. Тому що сильне насильство паралізує, робить людину безпорадною і безконтрольною.

«Звичайно, як горювання, так і насильство краще проживається з фахівцем. І якщо горювання людина може пережити в середовищі близьких, то у випадках, пов'язаних з насильством, потрібно обов'язково звертатися до професійних психологів» - впевнена Лук'янчук.

Що ще допоможе вам і вашим близьким вийти з кризи?

П'ять простих правил:

Вислухайте. Багато хто відчуває потребу говорити про свою проблему ще і ще, щоб примиритися з цим.

Довіряйте. Людям потрібно, щоб їм вірили близькі та улюблені люди, особливо під час психологічних криз.

Контролюйте власні емоції. Найменше зараз може допомогти близька людина, засліплена власною люттю.

Оточіть любов'ю. Турботливі обійми людини, якій довіряєш, можуть покласти початок процесу одужання.

Не втомлюйтеся підтримувати. Для виходу з травмуючої ситуації можуть знадобитися дні, тижні і навіть місяці. Близькі люди весь цей час повинні підтримувати в прагненні повернутися до нормального життя.

Щоб звернутися за психологічною допомогою до фахівців, зателефонуйте на Гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова 0-800-50-9001