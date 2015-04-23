Родини з особливими дітьми стикаються з численними бар'єрами

Про це він заявив під час круглого столу на тему "Захист прав дітей з особливими потребами", повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Маємо обговорити основні проблеми, які виникають у напрямку роботи з дітьми з інвалідністю - яким чином розвивати державну політику у цьому напрямку, яка б дійсно допомогла, щоб кожна сім'я відчула, що в країні щось змінюється по відношенню до таких дітей", - цитує Кулебу прес-служба АП.

В Адміністрації президента зазначили, що представники громадських організацій, батьки дітей з інвалідністю та провідні фахівці, які мають досвід роботи з такими дітьми, які взяли участь у роботі круглого столу, серед іншого акцентували увагу на необхідності розвитку інклюзивної освіти, надання якісної медичної допомоги дітям зі специфічними захворюваннями, порушували питання забезпечення дітей з онкозахворюваннями протезуванням, ліками для проведення лікування, реєстрації життєвонеобхідних медпрепаратів, надання паліативної допомоги, функціонування хоспісів.

Уповноважений констатував, що в Україні збільшується кількість дітей з різними видами захворювань - щорічно на 0,5%. За даними на початок 2014 року їх кількість становила 168,3 тис. осіб, що становить 2% від усього дитячого населення країни.

Кулеба нагадав, що відповідно до ратифікованих Україною Конвенції прав дитини та Конвенції прав людей з інвалідністю, наша держава має забезпечити рівні права та можливості, доступність всіх закладів і послуг тощо для таких людей. "Вони мають такі ж права на охорону здоров’я, соціальну допомогу, освіту, професійну підготовку і підтримку як усі інші діти і підлітки", - наголосив він.

Проте, зауважив Кулеба, «такі особливі діти та члени їх сімей стикаються з численними бар’єрами. Саме тому, наголосив Уповноважений, сьогодні необхідно надати проблемам людей з інвалідністю першочергової увагу в програмах розвитку і реформ. Він висловив переконання, що люди з інвалідністю та їх близькі мають брати безпосередню участь у розробці і впровадженні всіх необхідних змін, котрі в результаті мають забезпечити якісне життя для них.

У роботі круглого столу взяли участь представники Асоціації батьків дітей з аутизмом, Благодійних фондів та організацій "Діти Белла" (бульозний епідермоліз), "Краб" (онко, паліативна допомога), "Асоціація паліативної та хоспісної допомоги", Всеукраїнської БО "Даун Синдром", громадських організацій "Бачити серцем" (діти та підлітки з інвалідністю), "Відчуй" (порушення слуху), "Товариство особливих дітей "Ми разом", Міжнародної ГО "Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім", представники ініціативної групи батьків дітей з інвалідністю Дніпровського р-ну м.Києва, ВГО "Інститут реабілітації та соціальних технологій", "Платформа оздоровлення суспільства", гуманітарної місії "Loads of love", Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району столиці.

За допомогою Skype зв'язку до роботи також приєднався директор харківського будинку дитини №1, який спеціалізується на реабілітації та наданні допомоги дітям з інвалідністю та навчанні сімей, у яких вони виховуються, Роман Марабян.