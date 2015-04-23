Недобудований корпус Охматдиту передано у відання МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, з початку забудови комплексу функції замовника будівництва виконує Державне підприємство «Укрмедпроектбуд», а цей об’єкт входив до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів. Нацагентства вже фактично не існує, а видатки на добудову лікувально-діагностичного комплексу у сумі 500 млн грн. Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» закріплені за Міністерством охорони здоров’я України. Саме така юридична колізія не дозволяла продовжити будівництво.

Передача об’єкту до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України фактично розблокувало питання добудови сучасного лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту» та сприятиме продовженню будівництва.