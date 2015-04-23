За добу на Донбасі поранено 7 військовослужбовців
13:54, 23 квітня 2015Країна
149
Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО
Медики приймають поранених у зоні АТО / Фото: УНІАН
За добу на Донбасі поранено сімох військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військових не було, 7 бійців отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter