За добу на Донбасі поранено 7 військовослужбовців

За добу на Донбасі поранено сімох військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військових не було, 7 бійців отримали поранення.