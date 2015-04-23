Хто і де може отримати допомогу від Штабу Ахметова в містах на лінії зіткнення

Більш як 20 пунктів видачі Гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова для мирних місцевих жителів і мирних переселенців працюють в містах і селах на лінії зіткнення, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ.

У Донецькій області на лінії зіткнення допомогу можна отримати в таких містах і районах:

Авдіївка

Артемівський район (с. Кодемське, с. Новолуганське та ін. населені пункти безпосередньо на лінії зіткнення)

Мар'їнський район (м. Мар'їнка, м. Красногорівка та ін. населені пункти безпосередньо на лінії зіткнення)

Волноваський район (с. Чермалик, с. Староігнатьївка, с. Гранітне та ін. населені пункти безпосередньо на лінії зіткнення)

Світлодарськ

Миронівський

Новгородське

Дзержинськ

У Луганській області на лінії зіткнення допомогу можна отримати в:

Щасті

Станиці Луганській

Золотому

Попасній

Горянському

Новотошковці

Перелік населених пунктів може бути змінений. (Стежте за інформацією на сайті www.fdu.org.ua уточнюйте за телефоном «гарячої лінії» Гуманітарного штабу: 0800 509 001 або пишіть helpdonbass@fdu.org.ua).

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ.

Набори виживання в населених пунктах видаються тільки мирним жителям пільгових категорій, згідно з критеріями Гуманітарного штабу:

хто проживає у населеному пункті, в якому видається допомога

переселенцям (з довідкою переселенця), які проживають у населеному пункті, в якому видається допомога.

Хто належить до пільгових категорій:

люди з I і II групою інвалідності.

батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років).

багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років).

пенсіонери, вік яких старше 65 років.

сім'ї, які виховують дітей-інвалідів.

сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.

інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій.

люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені.

вагітні жінки на всіх термінах вагітності, які перебувають на обліку в установленому порядку.

діти-сироти до 23 років.

сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ЯКІ ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ.

Гуманітарну допомогу можна отримати лише при наявності оригіналів усіх документів!

I і II група інвалідності

Паспорт.

Посвідчення, що підтверджує інвалідність. Батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно.

Матері-одиначки:

Паспорт.

Свідоцтво про народження дитини, в якому відсутня інформаціяї про батька (стоїть прочерк), або стоїть посилання на статтю 135 Сімейного Кодексу України.

Альтернативним документом є: «Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного Кодексу України для призначення допомоги».

Вдови/вдівці:

Паспорт.

Свідоцтво про народження дитини.

Свідоцтво про смерть одного з батьків.

Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)

Паспорти батьків.

Чинне посвідчення багатодітної сім'ї.

Свідоцтва про народження всіх дітей.

Пенсіонери, вік яких ≥65 років

Паспорт.

Пенсійне посвідчення.

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Паспорти батьків.

Свідоцтво про народження дитини.

Посвідчення дитини-інваліда.

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Паспорти батьків.

Рішення про створення прийомної сім'ї/ Договір з міською радою про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім'ї; або рішення про встановлення опіки.

Люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій.

Паспорт.

Посвідчення інвалідності.

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені

Паспорт.

Довідка з УПСЗН про одержання допомоги по малозабезпеченості.

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку.

Паспорт.

Обмінна карта вагітної/амбулаторна карта - до 30 тижнів.

Діти-сироти до 23 років

Паспорт/свідоцтво про народження.

Копія рішення про встановлення дитині статусу дитини-сироти або дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

Сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Паспорт одного з батьків.

Свідоцтво про народження або виписка з пологового будинку.

Довідка про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Акт соціального інспектування житлових умов родини (повинно бути вказано, що сім'я проживає у складних матеріально-побутових умовах) - видається соціальною службою населеного пункту або іншим діючим органом влади.

Для отримання гуманітарної допомоги всім вимушеним переселенцям, крім документів, які підтверджують пільгову категорію, необхідно мати Довідку про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Переселенцям гуманітарна допомога видається тільки особисто в руки. Родичі, друзі і знайомі не мають права отримувати допомогу за когось без надання додаткового документа - доручення або актуальної довідки з лікувального закладу про нездатність людини, якій належить допомога, самостійно отримати її на пункті видачі (довідка датована не раніше тижня до дати отримання набору).

Детальну інформацію про адреси пунктів видачі допомоги можна отримати на «гарячій лінії» Гуманітарного штабу: 0800 509 001 і helpdonbass@fdu.org.ua.