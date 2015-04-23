Уряд передав лікарню «Охматдит» до сфери управління МОЗ

Уряд передав лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ «Охматдит» до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

У прес-службі зауважили, що з початку забудови комплексу функції замовника будівництва виконує Державне підприємство «Укрмедпроектбуд», а цей об’єкт входив до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів. «Нацагентства вже фактично не існує, а видатки на добудову лікувально-діагностичного комплексу у сумі 500 млн грн. Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» закріплені за Міністерством охорони здоров’я України. Саме така юридична колізія не дозволяла продовжити будівництво», - зазначили у прес-службі МОЗ і наголосили, що «передача об’єкту до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України фактично розблокувало питання добудови сучасного лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту» та сприятиме продовженню будівництва».