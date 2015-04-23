Кияни завтра зможуть безкоштовно обстежитися щодо новоутворень шкіри. Адреси лікарень

ТМО "Дерматовенерологія" у м. Києві долучається до ініціативи МОЗ України та запрошує 24 квітня 2015 року з нагоди Всеукраїнського Дня діагностики меланоми (раків шкіри) пройти безкоштовне обстеження у мережі закладів ТМО за наступними адресами:

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– ТМО "Дерматовенерологія" у м. Києві – вул. Саксаганського, 72, тел. (044) 289-57-96;

– Шкірно-венерологічний диспансер № 1 Дніпровського району м. Києва – вул. Чернігівська, 38/2, тел. (044) 517-17-50;

– Шкірно-венерологічний диспансер № 2 Деснянського району м. Києва – б-р Висоцького, 8, тел. (044) 530-01-67;

– Шкірно-венерологічний диспансер № 3 Святошинського району м. Києва – вул. Верховинна, 13, тел. (044) 450-14-38;

– Шкірно-венерологічний диспансер Солом'янського району м. Києва – вул. Островського, 48, тел. (044) 248-90-85;

– Шкірно-венерологічний диспансер № 5 Подільського району м. Києва – вул. Галицька, 6, тел. (044) 434-47-13;

– Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня – вул. Богатирська, 32, тел. (044) 413-45-98.

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Регулярні огляди у лікаря (навіть якщо Вас особливо нічого не турбує) – це найкращий спосіб зафіксувати можливі зміни у Вашому організмі та діагностувати те чи інше захворювання на ранніх стадіях, які зазвичай успішно піддаються лікуванню. Не будьте байдужими до свого здоров'я та життя.

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Також усі бажаючі громадяни, котрі не матимуть змоги потрапити на огляд до державних закладів, зможуть пройти безкоштовне обстеження в пересувному пункті надання дерматовенерологічної допомоги, функціонування якого забезпечили Українська академія дерматовенерології (УАДВ) та благодійний фонд "Довіра Людей". Прийом буде вести професор, доктор медичних наук, президент УАДВ Олександр Іванович Літус.

Місце розташування пересувного пункту:

24 квітня – метро Лук'янівська (автостоянка біля McDonald's)

Час прийому з 10:00 до 19:00.