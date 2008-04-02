Контроль над емоціями збереже здоров`я серця

Надмірні переживання і високі рівні емоційної напруги значно підвищують ризик серцевого нападу і смерті від хвороби коронарної артерії. Лікарі Фонду серцево-судинних досліджень в Брукліні /США/, вивчивши історію хвороби 516 пацієнтів, стверджують, що люди зі спокійним характером захищені від серцевих розладів в буквальному розумінні.

Стійкі низькі рівні неспокою забезпечують 60-% пониження ризику серцевого нападу і смерті з цієї причини, встановили кардіологи, що проаналізували чинники віку, статі, наявності хронічних хвороб, індексу маси тіла, рівнів холестерину, артеріального тиску і серцевого ритму. Депресія, стрес, постійне хвилювання і психологічна пригніченість приводили до нерегулярного биття серця, аритмії, атеросклерозу і атеротромбозу. Медики завіряють, що контролюючи свої емоції можна уберегти серце від подібних негараздів.

ami-tass.ru