Постанова уряду щодо працевлаштування стосується лише студентів-медиків

Кабмін затвердив зміни до постанови, яка зобов'язувала студентів, що навчалися на державному замовленні, відпрацювати три роки за направленням після закінчення вишу. Тепер відпрацювання чекає лише на медиків.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра освіти Інна Совсун.

Відповідну постанову №216 опубліковано на урядовому порталі.

"Це сталося! Тепер постанова про працевлаштування поширюється лише на студентів медичного профілю", - йдеться у повідомленні Совсун.

За словами заступниці міністра, спочатку в Міністерстві освіти хотіли повністю скасувати відпрацювання, але потім у Мінохорони здоров'я поскаржились, що в такому разі не зможуть забезпечити лікарями сільські лікарні. Після чого було ухвалено компромісний варіант.