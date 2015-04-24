Спорт не врятує від ожиріння, треба змінювати раціон - лікарі

У коментарі, опублікованому в British Journal of Sports Medicine, провідні міжнародні експерти пишуть, що настав час розпрощатися з поширеним міфом про ефективність спорту, пише BBCUkrainian.com.

"Людині, яка страждає від ожиріння, не потрібно збільшувати фізичне навантаження, щоб знизити вагу, - потрібно лише менше їсти. Мене найбільше турбує, що суспільству нав'язується ідея про те, що ви можете їсти, що завгодно, якщо ви займаєтеся спортом", - говорить кардіолог Асім Мальхотра.

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Фізичні вправи корисні в інших аспектах - вони знижують ризик діабету, серцевих захворювань та набутого слабоумства, проте тим, хто страждає від ожиріння, вони не допоможуть. Набагато важливішим є оцінити свої харчові звички і відмовитися від надмірного споживання цукру і вуглеводів.

У дослідженні, раніше опублікованому у журналі Lancet, йшлося, що нездорове харчування в цілому призводить до більшої кількості захворювань, ніж брак фізичної активності, алкоголь і куріння разом узяті.

У галузі охорони здоров'я дотепер активно просувався підхід, за яким людям пропонують стежити за кількістю споживаних калорій. Насправді джерело калорій має більше значення, ніж їх загальний обсяг: 150 зайвих калорій, отриманих організмом з цукру, в 11 разів підвищують ризик розвитку цукрового діабету.

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Як зазначають медики, порушення обміну речовин, яке спостерігається при ожирінні, зустрічається навіть у 40% людей з нормальною вагою.

Експерти звинувачують харчову індустрію у створенні міфу про те, що вправи можуть знизити рівень "шкідливості" нездорового харчування. На думку експертів, галузь використовувала методи, які застосовувалися в тютюновій індустрії, і цьому треба покласти край. Фахівці пропонують відмовитися від використання зображень відомих людей в рекламі солодких напоїв, а також припинити пов'язувати в одному рекламному повідомленні шкідливу їжу і спорт.

"Це суперечить науці, це неправильно. Якщо у вас погана дієта, то бігом її не виправити", - говорить пан Мальхотра.

Водночас деякі експерти вважають, що не можна применшувати роль спорту. Професор Марк Бейкер з Національного інституту вдосконалення охорони здоров'я рекомендує "поєднувати збалансовану дієту з фізичною активністю". На його думку, пропозиція відмовитися від ідеї про важливість спорту звучить "просто безглуздо".

Офіційний представник Федерації виробників харчових продуктів та напоїв сказала, що не вірить у змову співробітників харчової індустрії.

"Здоровий спосіб життя включає в себе збалансовану дієту і вправи", - додала вона. За її словами, галузь заохочує розвивати правильні харчові звички, розміщуючи інформацію про склад і харчові властивості продуктів на етикетках.