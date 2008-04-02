Чим корисна і небезпечна перша зелень

Березнева зелень — це перше джерело натуральних вітамінів, яке дарує нам природа на початку року. Оскільки до весни наші внутрішні запаси вітамінів вичерпуються, то в боротьбі з сезонним авітамінозом зелень буде просто незамінними ліками.

Найбільше в зелені вітаміну С - головного помічника імунітету, його дефіцит при весняному авітамінозі найбільш виражений, а також фолієвої кислоти — вітаміну, який необхідний вагітним для нормального розвитку плоду. Звичайно, хтось скаже, навіщо їсти зелень, якщо повний набір вітамінів можна дістати з пігулок. Проте не варто помилятися із цього приводу.

Штучні вітаміни сприймаються організмом як чужорідний продукт, через що можуть руйнуватися, а також перенавантажувати роботою печінку. Але і зелень може таїти небезпеку.

Оскільки ці рослини — тепличні, то в них може бути багато пестицидів і нітратів, які здатні викликати отруєння організму. Тому перед покупкою попросіть продавця показати довідку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. У цій довідці мають бути вказані і вміст нітратів, і термін реалізації продуктів, а також прізвище продавця і дата перевірки. Якщо дані довідки не викликають побоювань, — зелень можна сміливо брати, якщо ж немає — хто знає, може продукт і забруднений.

ЯК ГОТУВАТИ

Найкраще зелень йде в салатах. Так і вітаміни засвоюються краще, і смакує краше. Але щоб забезпечити себе від нітратів, використовуйте три хитрощі.

По-перше, перед приготуванням салату замочіть на годину зелень у воді: вона «витягне» нітрати.

По-друге, додайте в салати 1—2 ст. л. лимонної кислоти, добре її перемішавши. Вся річ у тому, що нітросполуки поступають в організм в безпечному вигляді і перетворюються на небезпечні тільки під впливом нітробактерий, які завжди мешкають на овочах. Кислота блокує їх розмноження і небезпечної реакції не відбувається.

І третє, з`їдайте свіжі салати відразу після приготування — при зберіганні в холодильнику з нітратів може утворитися нітрит, а ця отрута страшніша за нітрати.

ЯКЩО НЕ ВБЕРЕГЛИСЯ

Припустимо, що з якихось причин після з`їденої зелені ви відчули себе недобре. Класичні ознаки отруєння нітратною зеленню — головний біль, нездужання. В цьому випадку потрібно випити 300—400 мл холодної води і спробувати викликати блювоту, для чого потрібно натиснути пальцями на корінь язика. Це допоможе вивести отруту зі шлунку. Незалежно від того, вдалося викликати блювоту чи ні, прийміть 4 пігулки активованого вугілля, розчинені в стакані води. Це допоможе «зв`язати» нітрати, що залишилися. Через 3—4 години вугілля потрібно повторити. І ще одне — не паліть. Нікотин посилює дію нітратів.

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