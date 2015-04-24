Сьогодні - Всеукраїнський день боротьби з меланомою

За словами головного дерматовенеролога Міністерства охорони здоров'я України Віктора Степаненка, сьогодні у всіх обласних, районних дерматологічних закладах України проводитимуться безкоштовні огляди на предмет виявлення різних новоутворень на шкірі.

"Усі відповідні заклади забезпечені дерматоскопами, що дозволяє попередньо виявляти наявність злоякісності чи доброякісності відповідних пухлин. Але остаточний діагноз «меланома» чи «рак шкіри» встановлюється тільки патогістологічно у відповідних лабораторіях», - сказав Степаненко.

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За його словами, цей день проводиться в Україні з 2009 року, згідно з протоколом приєднання України до Всесвітньої програми «Євромеланома», учасниками якої є понад 20 країн Європи.

«За даними ВОЗ, у світі зростають показники злоякісних новоутворень шкіри. Зумовлено це різними чинниками серед яких є, насамперед, зростання інтенсивності природного ультрафіолетового опромінення, безконтрольне використання штучного ультрафіолетового опромінення у медичній та косметологічній практиці та певними вроджених чинників», - сказав головний дерматолог.

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Медик підкреслив, що українці не достатньо володіють інформацією щодо шкідливого впливу надмірного сонячного опромінення на розвиток злоякісних захворювань шкіри.

«Напередодні літнього сезону необхідно пам’ятати про дозоване сонячне опромінення. Необхідно своєчасно звертатися до лікарів-дерматологів, якщо на шкірі є новоутворення, зокрема, пігментні невуси. Меланома є надзвичайно злоякісною, має блискавичний перебіг», - наголосив Степаненко.

Він підкреслив, що у країнах Європи проблема меланоми вирішується на засадах ранньої діагностики з подальшим лікуванням.

«Це дозволяє досягти виліковування у 95% випадків. У більшості країн світу діагностика та лікування злоякісних пухлин є компетенцією дерматологів (від діагностики до лікування онкологічних хвороб). Дерматологічна служба України ще не готова до повного циклу курації хворих з пухлинами шкіри. На сьогодні у більшості дерматологічних закладів, диспансерів відсутні можливості для апаратної та цистологічної діагностики пухлин шкіри. Тим більше для хірургічної та променевої терапії», - зауважив Степаненко.