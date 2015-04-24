Асоціація адвокатів обіцяє захищати інтереси дітей

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба підкреслює необхідність підвищення рівня правової допомоги у сфері сімейних правовідносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Кулеби, "констатуємо необхідність вдосконалення державної політики з питань захисту прав та інтересів дитини, формування поваги до нього, підвищення цінності сім'ї в суспільстві, вдосконалення законодавства щодо захисту прав та інтересів дитини".

З метою поліпшення рівня правової допомоги Уповноважений з прав дитини та Асоціація адвокатів України підписали меморандум про співпрацю.

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Згідно з документом, сторони зобов'язуються співпрацювати у напрямку підвищення правової культури у суспільстві у ставленні до прав та інтересів дитини; сприяти утвердженню принципів адвокатської етики та міжнародних стандартів адвокатської діяльності у сфері сімейних правовідносин; розвитку міжнародного співробітництва з питань захисту прав та інтересів дітей;

Також сторони мають вивчити міжнародний досвід, провести аналіз практики застосування законодавства з сімейних питань та захисту прав дитини в Україні та іноземних державах.

Серед інших планів співпраці - вироблення концепції з питань захисту прав і інтересів дітей та реформування чинного законодавства з цих питань, підготовка відповідних законопроектів та удосконалення нормативно-правової бази.

Крім того, сторони погодили співробітництво, яке б сприяло підвищенню кваліфікації спеціалістів служб, на які покладено обов’язок здійснювати захист прав та інтересів дитини, залученню до роботи психологів, медіаторів, волонтерів, меценатів. З цією метою мають бути проведені спільні наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, наради з питань охорони дитинства.