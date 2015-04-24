За добу загиблих серед українських військових немає, одного поранено

Впродовж доби у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

У той же час, за його словами, одного українського військового поранено. «Це сталось поблизу міста Щастя», - поінформував Мотузяник.