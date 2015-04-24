За добу загиблих серед українських військових немає, одного поранено
14:11, 24 квітня 2015Країна
4
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник
За добу загиблих серед українських військових немає, одного поранено / Фото: УНІАН
Впродовж доби у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
У той же час, за його словами, одного українського військового поранено. «Це сталось поблизу міста Щастя», - поінформував Мотузяник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter