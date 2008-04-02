Вживання будь-яких ліків повинен призначати лікар

Заборонити самолікування неможливо.

Проте про вживання без рецептурних ліків треба радитися з медиком. Уважно читати інструкцію навіть до добре відомого препарату.

Якщо ж при прийомі ліків з`явилися неприємні відчуття – негайно звернутися до лікаря. І не варто «наїдатися» пігулками «на всяк випадок» - це здоров’я не додасть.

ICTV