Вживання будь-яких ліків повинен призначати лікар
11:15, 02 квітня 2008Країна
0
І не варто «наїдатися» пігулками
Заборонити самолікування неможливо.
Проте про вживання без рецептурних ліків треба радитися з медиком. Уважно читати інструкцію навіть до добре відомого препарату.
Якщо ж при прийомі ліків з`явилися неприємні відчуття – негайно звернутися до лікаря. І не варто «наїдатися» пігулками «на всяк випадок» - це здоров’я не додасть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter