Система охорони здоров`я України буде орієнтуватися на європейський досвід

Днями Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич зустрівся з Представником України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) Андрієм Веселовським, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я України.

Участь у заході взяли перший заступник міністра охорони здоров`я Микола Проданчук та заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець.

Метою зустрічі стало обговорення планів співпраці з Європейською Комісією у контексті обміну досвідом та відстоювання Україною інтересів в сфері охорони здоров`я.

"Наша команда налаштована на серйозну роботу в напрямку євроінтеграції України, і лікарі, як ніхто інший, розуміють важливість переходу на європейські стандарти", - наголосив міністр охорони здоров`я. Василь Князевич зазначив, що тривалість життя пересічного українця, яка суттєво нижча за європейські показники, - це комплексна проблема держави. Разом з тим, Міністерство охорони здоров`я через контроль за питаннями безпеки життєдіяльності ставить перед собою складну задачу покращити ситуацію в державі.

Надзвичайно важливим для України є досвід західних сусідів по створенню Університетських клінік. "Збудувати надсучасні клініки з "чистого аркуша" Україна, на жаль, не має фінансових можливостей. Тому сьогодні стоїть питання про облаштування та адаптацію обласних лікарень, які і стануть осередками, що поєднають в собі медичну допомогу і сучасні наукові досягнення", - поінформував міністр. На думку Василя Князевича, 25 регіонів, де планують започатковувати університетські клініки, за допомогою представників України в Європейській Комісії мали б знайти своїх колег в містах Європи. Обмін досвідом з провідними медиками країн, де вже багато років існують університетські клініки, має вагоме значення для вітчизняних лікарів.

Андрій Веселовський запропонував визначитись з переліком країн, досвід яких в галузі охорони здоров`я є найбільш прийнятним та близьким для України. За словами Представника України при ЄС різноманітні міжнародні фонди готові до співпраці з Україною, але потребують більш чіткої програми дій та конкретних спільних проектів. Натомість Василь Князевич зазначив, що міністерство має низку конкретних питань, які реально вирішити лише в тісній співпраці з європейськими колегами. Це, зокрема, стосується подолання проблем ВІЛ/СНІД, епідемії туберкульозу, інших соціально небезпечних хвороб. Вкрай важливим є і допомога ЄС у запровадженні європейських стандартів до реєстрації лікарських препаратів.

Заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець порушив питання надання грантів талановитій українській молоді для проходження стажування у провідних медичних закладах Європи.

На завершення зустрічі учасники обговорили проблеми підготовки країни до чемпіонату "Євро-2012". Вони зійшлися в думці, що захід є вкрай важливим кроком у контексті можливості подальшого вступу України до Євросоюзу.