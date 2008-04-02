Кожен восьмий українець почувається хворим

Згідно даним Державного комітету статистики України, кожен восьмий житель країни не задоволений станом свого здоров`я і почувається хворим.

Як повідомляють експерти, Україна за останні десять років втратила близько 4 мільйонів людей, але найбільше побоювань викликає підвищена смертність чоловіків.

Причина – неефективне розподілення грошей бюджету, а також відсутність системи охорони здоров’я, кажуть фахівці. За останні 17 років медична галузь не змінилася. І працює застаріла модель, створена за часів СРСР.

За словами міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА, в селах люди оцінюють своє здоров`я трохи краще, ніж жителі міст. Ймовірно, це пов`язано з підвищеним екологічним і психоемоційним тиском на городян.

Найбільше людей, які оцінили стан здоров`я як задовільний, є жителями Західної України і Криму. Найгірше зі здоров`ям, у людей в Києві, а також у Східній і Центральній Україні. Причина поганого самопочуття жителів східних областей — високий рівень урбанізації, а також розвитку промисловості.

Згідно статистичним даним, у 2007 році 96% населення України зверталися по медичну допомогу. Третина українців, які занедужали торік, страждали на порушення кровоносної системи.

Нагадаємо, що українці за тривалістю життя займають передостаннє місце серед країн Європи, випереджаючи лише Росію.

Також згідно даним ООН, вже через 23 роки кількість українців зменшиться до 39 мільйонів. В Україні найнижчий в світі природний приріст населення, йдеться в демографічному звіті ООН.

У грудні кількість населення України скоротилася на 0,06%, або 25400 людей, у порівнянні з листопадом, і на 1 січня 2008 року склала 46 372 700 людей.

Корреспондент.net