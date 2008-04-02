Нагороджено кращих фтизіатрів Донеччини
Конурс пройшов за підтримки Благодійного фонду "Розвиток України"
27 березня 2008 р. об 11 годині у концертному залі Донецької обласної філармонії відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращий за професією» серед фахівців протитуберкульозної служби області.
В церемонії взяли участь представники Благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Донецької туберкульозної лікарні, співробітники кафедри фтизіатрії Донецького національного медичного університету, менеджери регіонального проекту. Кращі фтизіатри отримали грошову винагороду.
Конкурс проводиться в межах «Програми подолання туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 рр.», яка здійснюється за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Конкурс проводився вперше за наступними номінаціями:
«Кращий лікар-фтізіатр стаціонарного відділення»;
«Кращий лікар-фтізіатр дільничий (амбулаторного прийому)»;
«Кращий лікар-лаборант (лаборант з вищою освітою) протитуберкульозного закладу»;
«Краща медична сестра стаціонару протитуберкульозного закладу»;
«Краща медична сестра фтизіатричної дільниці (амбулаторного прийому)»;
«Кращий лаборант протитуберкульозного закладу».
Конкурс проходив у 2 етапи:
1- етап: проходив у протитуберкульозних закладах міст та районів області шляхом відбору кращих фахівців за досягненнями у 2007 році.
2 - етап: переможці першого етапу (75 осіб) продовжили змагання на обласному рівні за 1, 2, 3 місця .
Переможцями конкурсу проголошені:У номінації «Кращий лікар-фтізіатр стаціонарного відділення»:Трушина Ніна Анатоліївна, обласна клінічна туберкульозна лікарня
Панасенко Наталя Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Єнакієве
Сердюк Оксана Вікторівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ
У номінації «Кращий лікар-фтізіатр дільничий (амбулаторного прийому)»:
Письменська Наталя Вікторівна, туберкульозний кабінет, Амвросіївська центральна районна лікарня
Стронська Олена Борисівна, туберкульозний кабінет, Володарська центральна районна лікарня
Ісаєвська Наталя Євгенівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Маріуполь
У номінації «Кращий лікар-лаборант (лаборант з вищою освітою) протитуберкульозного закладу»:
Клепак Наталя Володимирівна, обласна клінічна туберкульозна лікарня, лікар-бактеріолог
Морозова Ірина Миколаївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ, лікар-бактеріолог
Пожидаєва Людмила Павлівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Горлівка, завідувач лабораторією
У номінації «Краща медична сестра стаціонару протитуберкульозного закладу»:Лазебна Ольга Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Горлівка
Павлова Тетяна Вікторівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ
Пономарьова Ірина Євгенівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Артемівськ
У номінації «Краща медична сестра фтизіатричної дільниці (амбулаторного прийому)»:
Макух Галина Миколаївна, Добропільська центральна районна лікарня, туберкульозний кабінет
Федоренко Олена Миколаївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Маріуполь
Никульчикова Інна Олексіївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Єнакієве
У номінації «Кращий лаборант протитуберкульозного закладу»:
Ємукіна Оксана Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Макіївка, лаборант
Мягкова Оксана Борисівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Костянтинівка, лаборант
Ляховченко Ганна Петрівна, обласна клінічна туберкульозна лікарня