Нагороджено кращих фтизіатрів Донеччини

11:55, 02 квітня 2008
Країна
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Конурс пройшов за підтримки Благодійного фонду "Розвиток України"

27 березня 2008 р. об 11 годині у концертному залі Донецької обласної філармонії відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращий за професією» серед фахівців протитуберкульозної служби області.

В церемонії взяли участь представники Благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, Донецької туберкульозної лікарні, співробітники кафедри фтизіатрії Донецького національного медичного університету, менеджери регіонального проекту. Кращі фтизіатри отримали грошову винагороду.

 

Конкурс проводиться в межах «Програми подолання туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 рр.», яка здійснюється за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Конкурс проводився вперше за наступними номінаціями:

«Кращий лікар-фтізіатр стаціонарного відділення»;

«Кращий лікар-фтізіатр дільничий (амбулаторного прийому)»;

«Кращий лікар-лаборант (лаборант з вищою освітою) протитуберкульозного закладу»;

«Краща медична сестра стаціонару протитуберкульозного закладу»;

«Краща медична сестра фтизіатричної дільниці (амбулаторного прийому)»;

«Кращий лаборант протитуберкульозного закладу».

 

Конкурс проходив у 2 етапи:

1- етап: проходив у протитуберкульозних закладах міст та районів області шляхом відбору кращих фахівців за досягненнями у 2007 році.

2 - етап: переможці першого етапу (75 осіб) продовжили змагання на обласному рівні за 1, 2, 3 місця .

 

Переможцями конкурсу проголошені:

У номінації «Кращий лікар-фтізіатр стаціонарного відділення»:

Трушина Ніна Анатоліївна, обласна клінічна туберкульозна лікарня

Панасенко Наталя Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Єнакієве

Сердюк Оксана Вікторівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ

 

У номінації  «Кращий лікар-фтізіатр дільничий (амбулаторного прийому)»:

Письменська Наталя Вікторівна,  туберкульозний кабінет, Амвросіївська центральна районна лікарня

Стронська Олена Борисівна, туберкульозний кабінет, Володарська центральна районна лікарня

Ісаєвська Наталя Євгенівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Маріуполь

 

У номінації «Кращий лікар-лаборант (лаборант з вищою освітою) протитуберкульозного закладу»:

Клепак Наталя Володимирівна, обласна клінічна туберкульозна лікарня, лікар-бактеріолог

Морозова Ірина Миколаївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ, лікар-бактеріолог

Пожидаєва Людмила Павлівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Горлівка, завідувач лабораторією

 

У номінації «Краща медична сестра стаціонару протитуберкульозного закладу»:

Лазебна Ольга Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Горлівка

Павлова Тетяна Вікторівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Шахтарськ

Пономарьова Ірина Євгенівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Артемівськ

 

У номінації «Краща медична сестра фтизіатричної дільниці (амбулаторного прийому)»:

Макух Галина Миколаївна, Добропільська центральна районна лікарня, туберкульозний кабінет

Федоренко Олена Миколаївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Маріуполь

Никульчикова Інна Олексіївна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Єнакієве

 

У номінації «Кращий лаборант протитуберкульозного закладу»:

Ємукіна Оксана Іванівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Макіївка, лаборант

Мягкова Оксана Борисівна, міський протитуберкульозний диспансер, м. Костянтинівка, лаборант

Ляховченко Ганна Петрівна, обласна клінічна туберкульозна лікарня

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