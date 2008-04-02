“Анемічний синдром в клініці внутрішніх хвороб”

В м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня відбудеться науково-практична конференція “Анемічний синдром в клініці внутрішніх хвороб” Організатори: Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 53-79-84. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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