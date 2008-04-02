“Гострі судинні катастрофи. Проблема інсульту, інфаркту”

В м. Чернівці, 3-4 квітня відбудеться науково-практична конференція “Гострі судинні катастрофи. Проблема інсульту, інфаркту” Організатори: Буковинський державний медичний університет МОЗ України 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 58-58-03, 24-44-00 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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