Дієта для здорових нігтів

Так звана «манікюрна дієта» повинна включати: 1.Кальцій. Для того, щоб одержувати достатню кількість кальцію необхідно включати в свій раціон фініки, мигдаль, олію, морквяний, апельсиновий і буряковий соки, інжир, мигдаль, а також молочні продукти – йогурт, молоко, сир.

2. Желатин. Цей елемент «манікюрної дієти» містить холодець, заливне, мармелад.

Крім того, не зайве погризти хрящі і кісточки риби або птиці.

3. Наступний елемент дієти – цинк.

Для того, щоб одержати достатню кількість цинку, необхідно кілька разів в тиждень їсти свіжу рибу.

4. Залізо – ще один необхідний компонент.

Щоб збагатити свій організм залізом вам буде потрібно їсти червоне м`ясо з овочами і фруктами, які містять вітамін С, боби, гранати, а також яєчний жовток.

5. Не варто забувати про магній і марганець. Для того, щоб в організм надходили ці елементи слід включити в свій раціон банани, ну і звичайно ж рис. Краще вибирати бурий або чорний.

Навіть якщо ви дотримуєтеся такої «манікюрної дієти» не варто забувати і про елементарний догляд за нігтями. Якщо є необхідність, то наносьте спеціальні креми на нігтьову пластину, використовуйте зміцнюючі засоби.