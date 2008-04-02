Лікувальні властивості черемші

Черемша багата на вітаміни. Збирають її у квітні-травні, якраз коли відчувається нестача вітамінів у раціоні. Вона містить 4,2 мг% каротину, до 100 мг% вітаміну С, а також ефірну олію, фітонциди, лізоцим. Її використовують як протигарячковий засіб. Відомі з давніх часів протицингові, протисклеротичні властивості черемші. Вона перешкоджає накопиченню холестерину в крові, покращує травлення, стимулює серцеву діяльність. У народній медицині застосовується при гнійних отитах, ревматизмі.

Як прянощі використовують надземну частину черемші, а також її цибулини. Листя і черешки вживають з весни до цвітіння в сирому вигляді, додаючи в салати, супи, начинки для пирогів, а також як прянощі до м`ясних, рибних і овочевих страв. Черемша покращує аромат і смак дичини.

Черемшу використовують обережно, враховуючи її часниковий смак, щоб не зіпсувати страву.

Черемшу готують про запас: солять, квасять, маринують. Надземну частину також сушать, а потім подрібнюють, залишаючи на зиму в герметичній тарі.