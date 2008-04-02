”Весняні” ванни - від хронічної втоми

Ванни за своєю цілющою силою - дуже ефективна процедура. Вода здатна розчиняти і виводити з організму баластні речовини. А якщо до дії води додати ще й лікувальну дію рослинного настою, то це змусить організм працювати з новими силами, а від весняної втоми, авітамінозу й сліду не залишиться.

Отож вилийте у воду для ванни настій коренів, гілок, кори, молодих пагонів різних кущів та дерев (використайте гілки після обрізування): 1 кг сировини залийте холодною водою (3 л), доведіть до кипіння, залиште настоюватися кілька годин, процідіть.

Такі процедури рекомендують приймати 7-10 вечорів підряд перед сном.