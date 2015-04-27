ООН виділить кошти на відкриття у Сєвєродонецьку всіх відділень Луганської обласної лікарні

Як йдеться у повідомленні прес-служби адміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Єгора Маслова, на підконтрольній Україні території області немає медичних відділень, які були в обласній клінічній лікарні, оскільки цей медзаклад знаходиться на окупованій території. "Такі види медичної допомоги, як гастроентерологія, алергологія, гематологія, пульмонологія на даний час надають у міських і районних терапевтичних відділеннях. В особливо складних випадках місцевих мам з новонародженими приймають перинатальні центри Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя та Києва", - зазначив Маслов.

Для обласної клінічної лікарні необхідно провести капітальний ремонт приміщень, розташованих по вул. Сметаніна у Сєвєродонецьку. Місцева влада вже передала колишні приміщення хірургічного, інфекційного та психоневрологічного корпусів в обласну власність.

"За програмою розвитку ООН на відновлення цих будівель буде виділено близько 400 млн доларів. Також фінансування буде здійснюватися з обласного бюджету", - підкреслив Маслов.

За його словами, вже розробляється проектно-кошторисна документація для початку ремонту. Будівельники розпочнуть роботи у липні.

Зараз основні обласні медичні установи розосереджені по п'яти містах: у Сєвєродонецьку знаходиться відділення гемодіалізу; у Лисичанську - обласна клінічна лікарня для дітей, обласний кардіологічний диспансер, обласна МСЕК (підтвердження груп інвалідності); в Рубіжному - обласне хірургічне відділення; у Кременній - обласне онкологічне відділення, основна база медичного університету; в Старобільську - обласна швидка медична допомога.