За добу в зоні АТО 3 українських військових отримали поранення

За добу в зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.