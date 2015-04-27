За добу в зоні АТО 3 українських військових отримали поранення
15:34, 27 квітня 2015Країна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві
За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 3 отримали поранення / Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.
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