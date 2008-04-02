Перший гібридний ембріон людини і тварини одержано у Великій Британії

Британські учені змогли в лабораторних умовах одержати перші гібридні ембріони людини і тварини.

Співробітники університету Ньюкасла - провідного центру британського ембріології - одержали ембріони в результаті впровадження ДНК шкірних клітин людини в яйцеклітини корови, з яких заздалегідь був видалений весь генетичний матеріал.

Протягом трьох днів учені спостерігали за зростанням і розвитком ембріонів. Результати своїх досліджень вони мають намір застосовувати при розробці нового покоління ліків від цілого ряду хвороб - від діабету і інсульту до хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

"Зараз ми одержали попередні дані досліджень, які виглядають багатообіцяючими, але робота ще продовжуватиметься, і її наступним кроком стане вирощування ембріонів протягом шести днів, після чого ми сподіваємося зуміти витягнути з них стволові клітини для подальших дослідів", - розповів професор університету Джон Берн.

Він ще раз нагадав, що вся робота з гібридними ембріонами була дозволена британською службою по заплідненню людини і ембріології. Одним з головних обмежень експерименту є вік ембріонів, який не може перевищувати 14 днів.

"Це діяльність, за якою йде ретельний контроль. В ході цього лабораторного процесу дані ембріони ніколи не будуть імплантовані в чиє-небудь тіло для подальшого розвитку", - завірив учений.

Найближчим часом проект закону про гібридних ембріонів належить розглядати британським парламентаріям. Дебати навколо документа вже торкнулися різних шарів британського суспільства. Учені виступають за продовження експериментів, які можуть допомогти знайти нові ліки, церква називає подібні досліди "жахливими", а серед політиків поки не спостерігається єдності думок.

news.bbc.co.uk