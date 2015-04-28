У медичних закладах Міноборони реабілітацію пройшли понад 4 тис бійців

Як повідомляє прес-служба відомства, про це під час брифінгу в Ірпінському госпіталі заявив радник Міністра оборони України полковник медичної служби Всеволод Стеблюк.

«Сьогодні понад 4 тисячі поранених в АТО військовослужбовців ЗСУ пройшли медичну реабілітацію в лікувальних закладах Міністерства оборони України. У санаторіях оборонного відомства зараз перебувають понад 460 бійців, у інших закладах, таких, як госпіталі ветеранів війни, близько 2 тисяч військовослужбовців. До цих медичних закладів направляють поранених, що вже пройшли реабілітаційні курси в клінічних відділеннях», - сказав Стеблюк.

Зазначається, що наявна система реабілітації в лікувальних закладах Міністерства оборони України складається із госпітальної ланки (після первинних хірургічних втручань бійці повертаються до госпіталів, де їм роблять реконструктивні реабілітаційні операції або проводять реабілітаційне лікування з використанням фізіотерапії, лікувальної фізкультури тощо), реабілітації в спеціалізованих відділеннях відновного лікування у Ірпені, Львові та Вінниці та санаторіях оборонного відомства.