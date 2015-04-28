Цукор у напої збільшує ризик смерті від серцево-судинних захворювань - вчені
10:55, 28 квітня 2015Країна
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Напої, підсолоджені малим, помірним і великим обсягом кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, збільшують фактори ризику серцево-судинного захворювання, навіть якщо споживаються не більше двох тижнів молодими і здоровими чоловіками і жінками.
Таких висновків прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Девісі, пише med2.ru.
Дослідження вперше продемонструвало пряму залежність між кількістю цукру в підсолоджених напоїв та зростанням певних факторів ризику серцево-судинних захворювань.
Дані епідеміологічного дослідження показують, що ризик смерті від серцево-судинного захворювання — провідної причини смерті в США та у всьому світі — підвищується із збільшенням кількості споживаного цукру.
«Наші результати ясно показують, що люди гостро реагують на шкідливі ефекти надлишків харчового цукру в широкому діапазоні рівнів споживання», -сказав автор дослідження Кімбер Стенхоуп.
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