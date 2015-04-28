Трави допоможуть зміцнити нервову систему

Заваріть у склянці чайну ложку суміші материнки, валеріани і звіробою, додайте ложку меду, і міцний здоровий сон вам забезпечений. Трави надають відмінний вплив на активні функції нервової системи, вони володіють не тільки стимулюючим або седативним ефектом, але і знімають спазми, допомагають при головному болю.

Відвари і настої з трав, які мають м'яку дію на організм і не викликають побічних реакцій.

1. Приготуйте трав'яний збір: материнка 30 г, глід 25 г, буркун 20 г, коріння валеріани 15 г, м'ята перцева 10 г; 3 ст. л. суміші залийте окропом, остудіть і пийте по 0,5 склянки кілька разів на день перед їжею. Відвар зміцнює нервову систему, нормалізує сон.

2. Візьміть 3 ст. л. материнки, покладіть в термос і залийте окропом (0,5-1 л). Пийте по 1/2 склянки вранці і ввечері до їжі. Знімає підвищену нервову збудливість і заспокоює. Настій не можна приймати вагітним жінкам, так як він стимулює скорочення матки.

3. Залийте 2 ст. л. коренів валеріани літром води і пропарте на водяній бані. Процідіть і приймайте по 70-100 г після прийому їжі. Валеріана відмінно допомагає при нервовому виснаженні, розумовій перевтомі, знімає емоційне збудження, нормалізує серцеву діяльність. Обов'язково займайтеся спортом, це допоможе вам тримати своє тіло і нервову систему в тонусі.

Фізичні вправи також знімають стрес, виводять з організму токсини і спалюють жирові відкладення. Немає можливості ходити на тренування – займайтеся будинку, ходіть на піші прогулянки. Заведіть собі домашнього вихованця. Кумедне кошеня або щеня не дасть вам нудьгувати, зробить вас більш концентрованим і цілеспрямованим. Більше спілкуйтеся зі своїми близькими та друзями, вони - саме той джерело радості, якої нам так часом не вистачає. У скрутну хвилину згадуйте вислів мудрого Соломона: все минає, мине і це.