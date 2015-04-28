Процедура передачі Охматдиту на баланс МОЗ завершиться у травні

МОЗ розраховує, що процедура передачі недобудованого лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" із сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу-2012 на баланс відомства буде завершена до кінця травня. Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко, пише rbc.ua.

"Нам потрібно здійснити деякі бюрократичні процедури, зокрема пройти узгодження центральних органів влади. Зараз ми очікуємо ці узгодження, вони повинні проходити дуже швидко. Ми плануємо до 20-25 травня здійснити передачу на баланс. Як тільки це буде зроблено, можна буде приступати до освоєння коштів, нам потрібно швидко запускати будівництво", - зазначила вона.

За словами Павленко, зокрема, для передачі об'єкта на баланс МОЗ необхідно отримати погодження Мінфіну, Фонду держмайна, МЕРТ, Мінінфраструктури та Мін'юсту.

Павленко також зазначила, що при передачі цього об'єкта на баланс МОЗ відомство має намір "зафіксувати всі недоліки, що збитки та зобов'язання".

"Ми знаємо, що там близько 84 млн грн боргу перед субпідрядниками. Ми розуміємо, що історія цього об'єкта досить гучна, але потрібно почати цю історія МОЗ з чистого аркуша. Тому я хочу, щоб комісія по передачі встановила, які борги, які збитки, які недоліки є в об'єкті", - підкреслила заступник міністра.

Нагадаємо, 22 квітня Кабмін затвердив передачу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" із сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 на баланс Міністерства охорони здоров'я України.

Будівництво комплексу було призупинено у зв'язку з тим, що Нацагентство, у сфері управління якого перебувало державне підприємство "Укрмедпроектбуд", яка здійснювала будівельні роботи, в даний час не функціонує.

На добудову лікувально-діагностичного комплексу у 2015 році у державному бюджеті передбачено 500 млн грн.