Звернутися на гарячу лінію штабу Ахметова тепер можна через Інтернет

На сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова (www.fdu.org.ua) з'явився новий сервіс «Допомога онлайн».

На даний момент він працює в тестовому режимі, але мирні жителі Донбасу вже можуть отримати консультацію або звернутися за допомогою через Інтернет.

«В середньому на гарячу лінію надходить 1500 дзвінків на добу, а іноді дзвінків ще більше, і в такі дні додзвонитися проблематично», – розповіла Оксана Крючкова, керівник колл-центру Гуманітарної штабу. «Ми впевнені, що новий сервіс дозволить обробляти ще більше звернень від мирних жителів Донбасу, а значить, дасть можливість збільшити кількість тих, кому допоможе Штаб Ріната Ахметова», – підкреслила вона.

Діалог з користувачем, що звернулися за допомогою онлайн, починає робот, який може відповідати на найбільш часті питання самостійно, без залучення оператора-людини. Наприклад, де видають продуктові набори, хто може звернутися за допомогою або як отримати медикаменти. Якщо людині потрібна нестандартна інформація, то до розмови підключається черговий оператор колл-центру.



