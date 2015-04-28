Звернутися на гарячу лінію штабу Ахметова тепер можна через Інтернет
Новий сервіс дозволить обробляти ще більше звернень від мирних жителів Донбасу
На сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова (www.fdu.org.ua) з'явився новий сервіс «Допомога онлайн».
На даний момент він працює в тестовому режимі, але мирні жителі Донбасу вже можуть отримати консультацію або звернутися за допомогою через Інтернет.
«В середньому на гарячу лінію надходить 1500 дзвінків на добу, а іноді дзвінків ще більше, і в такі дні додзвонитися проблематично», – розповіла Оксана Крючкова, керівник колл-центру Гуманітарної штабу. «Ми впевнені, що новий сервіс дозволить обробляти ще більше звернень від мирних жителів Донбасу, а значить, дасть можливість збільшити кількість тих, кому допоможе Штаб Ріната Ахметова», – підкреслила вона.
Діалог з користувачем, що звернулися за допомогою онлайн, починає робот, який може відповідати на найбільш часті питання самостійно, без залучення оператора-людини. Наприклад, де видають продуктові набори, хто може звернутися за допомогою або як отримати медикаменти. Якщо людині потрібна нестандартна інформація, то до розмови підключається черговий оператор колл-центру.