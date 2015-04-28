У Донецьк відправиться фінальна у квітні автоколона з продуктами від штабу Ахметова

26 великовантажних автомобілів доставлять в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 520 тонн продуктів: цукор, борошно, крупи, макарони, консерви рибні, паштет, вівсяні пластівці, згущене молоко.

Ця доставка продуктів дозволить волонтерам вже в Донецьку сформувати 45 тисяч наборів виживання для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення Донецької і Луганської областей.

Виїзд автоколони запланований з Дніпропетровська на 8:00.

Гуманітарний штаб запрошує журналістів, представників Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДСНС, МВС і міжнародних організацій взяти участь у моніторингу та опломбування машин перед відправкою, супроводі автоколони по всьому маршруту слідування з Дніпропетровська до Донецька. Початок моніторингу машин завтра, 29 квітня, о 7:30 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 122.

Нагадаємо, з урахуванням цієї автоколони, всього в квітні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирного населення Донбасу 500 тисяч наборів виживання і 30 тисяч дитячих наборів.