Лікарні Дніпропетровської області прийняли більш як 5 тис. поранених у зоні АТО

Медичні установи Дніпропетровської області з початку проведення антитерористичної операції прийняли більш як 5 тисяч поранених.

Як повідомили у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, для транспортування поранених бійців залучені 5 бригад обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, 86 бригад Дніпропетровської та 32 бригади Павлоградської станцій швидкої допомоги.

Так, у лікарні області автомобілями «швидкої» було перевезено майже 3,3 тис. поранених, доставлених до Дніпропетровського аеропорту, а з прикордонних сіл, міст і блокпостів Донецької області було транспортовано понад 1,7 тис. осіб, зокрема й мирних жителів.

Дніпропетровські бригади швидкої допомоги виїжджали в Маріуполь, Артемівськ, Красноармійськ, Краматорськ, Курахове, Селидове, Добропілля та інші населені пункти.

«Координувати роботу служби екстреної медичної допомоги допомагає керівництво Дніпропетровського військового госпіталю. Нам повідомляють щодо очікуваної кількості поранених, після чого на місце виїжджає необхідна кількість автомобілів. Що стосується зв'язку з Донецькою областю, то там нам допомагають працівники обласного центру екстреної медицини», - сказав директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Довідка УНІАН. Медичну допомогу постраждалим у зоні АТО забезпечують 15 лікувальних закладів Дніпропетровської області, в яких прооперовано більш як 2,1 тис. осіб. На лікування постраждалих із обласного бюджету було витрачено 21,8 млн грн. Область одержала з резервного фонду Державного бюджету для придбання лікарських засобів та витратних матеріалів пораненим військовослужбовцям 4,3 млн грн. Також регіон одержав гуманітарну допомогу на суму 10,7 млн грн від: Товариства Червоного Хреста України, уряду Грузії, ВООЗ, Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні, Дитячого Фонду ООН та інших. Це лікарські засоби, перев'язувальний матеріал, засоби індивідуального захисту тощо.