Несподівані причини головного болю

Багато хто з нас схильні списувати раптовий головний біль на примхи погоди і метеозалежність. Насправді ж у неї існує кілька причин, причому, деякі з них досить несподівані. Більш того, у ряді випадків болезаспокійливі безсилі.

Детальніше про незвичайні причини головного болю розповідає Joinfo.ua.

1. Голод. Для живлення мозку постійно потрібна глюкоза і в тому разі, якщо йому не вистачає цукру, він сигналізує організму про голод. Цей сигнал може надходити не прямо, часто людині не хочеться, а мозок вимагає живлення, «включаючи» головний біль. У цьому випадку необхідно з'їсти що-небудь солодке, борошняне або випити чай з цукром. При цьому необхідно врахувати, що такий метод підійде тільки для екстреного купірування болю.

2. Спека. Згідно з дослідженнями, підвищення температури на 5 °С збільшує частоту розвитку головного болю на 7,5%. Тому спека особливо болісна для людей, схильних до мігреней. Підвищення температури викликає розширення судин, а воно активізує трійчастий нерв і людина відчуває головний біль.

Головний біль може бути пов'язаний з зневодненням організму. Дефіцит рідини провокує зниження кровопостачання мозку, що, в свою чергу, викликає головний біль і навіть непритомність. А тому слід пити як мінімум 2 л води в день.

3. Депресія. Постійний головний біль протягом декількох тижнів може сигналізувати про приховану депресію, яка виникає через зниження рівня серотоніну. У цьому випадку болезаспокійливі безсилі, а проблему здатні вирішити тільки антидепресанти, перед вживанням яких слід проконсультуватися у лікаря.