Напій молодості допоможе мати гарний вигляд після трудового дня

Людина здавна прагне знайти напій безсмертя, щоб вічно залишатися молодою і гарною, повною енергії і сил, пише orthodox.od.ua. Але сьогодні кожна людина знає, що молодість нашого організму і тіла залежить від того, що ми п'ємо і їмо. Вживаючи в їжу корисні та свіжі продукти та напої, ми допоможемо собі залишатися молодими і енергійними довгий час.

Але щоб зробити напій молодості у себе вдома, вам не доведеться шукати різні отрути або нишпорити по лісі вишукуючи рідкісні трави та ягоди. Ми дамо вам кілька рекомендації щодо приготування напоїв молодості, які допоможуть вам бути енергійною людиною.

Відмінно виглядати після важкого дня вам допоможе чудодійний напій «Омолодження». Для його приготування потрібно змішати 100 грам будь-якого цитрусового соку, який потрібно розбавити 200 грамами теплої води. У цю суміш додати дві столові ложки розмелених в кавомолці горіхів та дві столові ложки рідкого меду. Все перемішати і випити не поспішаючи.

Для того щоб вивести шлаки з організму і зробити вени еластичними, вам допоможе овочевий коктейль. Для його приготування візьміть дві частини соку селери, буряковий сік, одна частина, і додати в цю суміш чайну ложку соку з листя крес-салату. Напій слід вживати протягом всього дня, коктейль слід запивати мінеральною водою без газу.

Також для омолодження організму відмінно підходить абрикосове молоко. Для його приготування вам буде потрібно 100 мл сільського молока і 20 грам м'якоті абрикосів. Молоко змішати в м'якоттю і випивати за годину до їжі або після їжі через годину. Замість м'якоті можна використовувати абрикосовий сік з м'якоттю.