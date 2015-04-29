Кличко попросив допомоги у США у створенні реабілітаційних центрів для ветеранів АТО

Мер Києва Віталій Кличко попросив допомоги у сенаторів США в реалізації проектів по створенню реабілітаційних центрів для ветеранів (українських бійців), які повертаються додому з зони АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це, зокрема, йшлося на зустрічі Кличка з сенаторами з групи підтримки України в Сенаті США.

«За офіційними даними, 35 тис. 300 солдатів незабаром будуть демобілізовані з зони АТО. Київ як столиця має бути прикладом у наданні необхідної підтримки військовослужбовцям, які повертаються додому. Тому ми просимо допомоги у наших американських друзів, які мають великий досвід у реабілітації і адаптації ветеранів до мирного життя», – сказав мер Києва.

Мова йде про наміри створити шість пілотних адміністративних центрів для підтримки ветеранів АТО в Києві, Київській та Житомирській областях. В цих центрах можна буде отримати консультації з питань працевлаштування або виплати належних компенсацій. Адміністративні ресурси будуть спрямовані на надання допомоги сім'ям тих солдатів, які не повернулися додому.