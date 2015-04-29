У Луганській області в результаті обстрілу Трьохізбенки поранено 3 військових

У Луганській області в результаті обстрілу бойовиками селища Трьохізбенка було поранено трьох військових Збройних сил України.

Як ідеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні вранці в Трьохізбенці диверсійно-розвідувальна група бойовиків наблизилась до зруйнованого мосту через Сіверський Донець, по руслу якого проходить лінія розмежування вогню, і обстріляла силовиків зі снайперської гвинтівки й автоматичної зброї.

Почався бій між українськими військовими і бойовиками, в результаті якого поранено трьох українських військових (двоє з них тяжко). Після зіткнення диверсанти відійшли, станом на 10.30 у Трьохізбенці тихо. Поранених військових транспортують до госпіталю.