Відсутність щеплень не може бути причиною відмови в оформленні дитини у дитсадок

Відсутність профілактичних щеплень не може бути причиною відмови батькам в оформленні дитини в дитсадок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

«Згідно з чинним законодавством, у дитячий навчальний заклад не можна приймати дитину без проведення профілактичних щеплень, але профільні міністерства спільним листом надали роз’яснення щодо можливості відвідування закладів нещепленим дітям, за умови оформлення висновку лікарської комісії», – зауважила Старостенко.

За її словами, батьки, які хочуть влаштувати свого малюка до дитсадка, мають можливість обрати 5 пріоритетних закладів, і як тільки підходить їхня черга – зробити остаточний вибір.

«Наразі ми модернізуємо систему електронного запису, яка почала діяти в Києві з 2013 року, і сьогодні при виборі садочка на сайті ви одразу ж бачите стан його наповнюваності у відсотках. Ми й надалі будемо удосконалювати систему і найважливіше – розширювати мережу дошкільних навчальних закладів, аби кожен маленький киянин зміг реалізувати своє право на освіту», – сказала Старостенко.