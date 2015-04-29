Через війну в Україні є ризик поширення інфекційних хвороб.

Про це наголосили медики на прес-конференції в УНІАН.

За словами головного дитячого імунолога Києва, доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.П.Л.Шупика Федора Лапія, на окупованих територіях сходу вакцинація не проводиться.

«У період війни є значний ризик поширення інфекційних хвороб. Одна із хвороб, яка пов’язана з процесом міграції, поліомієліт. На окупованих територіях сходу вакцинація не проводиться. Люди намагаються врятувати життя, шукаючи кращої долі, вони прибувають у різні регіони країни. Коли є така інтенсивність міграції, послаблюється контроль за інфекційними хворобами, виникнення одного епізоду або випадку хвороби може бути непоміченим. І коли проблему помітять, це вже будуть десятки або сотні випадків захворювання. Цій проблемі необхідно запобігти, випадкам хвороби, смерті, інвалідизації. Мова йде про національну безпеку нашої країни. Профілактика у медицині є завжди економічно обгрунтованою. Хвороба завжди забирає гроші з сім’ї, держави. Хвороба завжди дорожча, ніж її профілактика», - заявив Лапій.

Як підкреслив головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «дитячі інфекційні хвороби», завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Крамарев, «на сьогодні альтернативи вакцинації немає. Україна робить усе, щоб забезпечити наших дітей вакцинацією. Зокрема змінено процедури закупівлі вакцин. Тепер Україна закуповуватиме вакцини через міжнародні організації. Це сприятиме здешевленню вакцин. Відповідно, ми зможемо закупити більшу кількість вакцин», - сказав Крамарєв.

За його словами, у багатьох регіонах України існує дефіцит деяких вакцин.

«МОЗ створив робочу групу щодо номенклатури і закупівлі вакцин, яка вже почала працювати. Наступного тижня буде створене технічне завдання для закупівлі вакцин. На сьогодні у регіонах «працюють» вакцини, закуплені у 2014 році. Міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ надали Україні вакцину проти такої небезпечної хвороби як поліомієліт, ведуться перемовини щодо гуманітарного постачання вакцини БЦЖ», - повідомив Крамарєв.