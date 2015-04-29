Якщо тріскаються губи
16:47, 29 квітня 2015Країна
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Навіть маленькі і непомітні зміни у функціонуванні різних систем можуть свідчити про дуже серйозні проблеми внутрішніх органів
Якщо поряд з тріщинами на губах і в куточках рота відчувається м'язова слабкість, виникають проблеми з концентрацією уваги і посилено випадає волосся – це серйозний сигнал про нестачу в організмі вітаміну В2 (рибофлавіну).
Порушену рівновагу швидко відновлять молочні продукти, яйця, арахіс, персики, соя, груші, томати і кольорова капуста.
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