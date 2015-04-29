Якщо тріскаються губи

Якщо поряд з тріщинами на губах і в куточках рота відчувається м'язова слабкість, виникають проблеми з концентрацією уваги і посилено випадає волосся – це серйозний сигнал про нестачу в організмі вітаміну В2 (рибофлавіну).

Порушену рівновагу швидко відновлять молочні продукти, яйця, арахіс, персики, соя, груші, томати і кольорова капуста.