10 поранених в зоні АТО військовослужбовців відбули на реабілітацію до Румунії

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, для перевезення українських військових залучили відповідно обладнаний літак румунських Військово-повітряних сил C-27 J Spartan.

Як сказав посол Румунії в Україні Корнел Іонеску, поранені прибудуть до Бухареста, звідки будуть направлені до відповідних лікувальних закладів.

«Щоб відібрати людей, яких ми у змозі лікувати та реабілітувати, до Києва з Румунії приїжджала делегація у складі чотирьох лікарів різних спеціальностей, – зазначив посол. – Хочу сказати, що це не перші українські військовослужбовці, яким наші лікарі будуть надавати кваліфіковану медичну допомогу. У лютому до Румунії на лікування прибули 11 ваших співвітчизників».

«У нас є дружні партнери за кордоном, які висловили бажання допомогти нам у лікуванні та реабілітації поранених. Це ініціатива особисто президента Румунії», – повідомив перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України генерал-майор Борис Кременецький.