Радіаційний фон через пожежу в Чорнобильській зоні не підвищився

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Радіаційний фон в районі пожежі знаходиться у межах норми та складає в середньому 22 мкР/год (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мкР/год). Підвищення радіаційного фону внаслідок пожежі на прилеглих територіях не зафіксовано. У м. Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Як захиститися від радіації

Також в ДСНС інформують, що на цей час за результатами повітряної розвідки відкритих осередків загорань не виявлено, розповсюдження вогню відсутнє.

«Залучені до гасіння сили продовжують проливання окремих лісових ділянок, де спостерігається тління», - зазначили в прес-службі.

До ліквідації лісової пожежі залучено 305 осіб та 51 одиницю техніки.

Крім того, для недопущення погіршення ситуації в готовності утримуються резервні сили: від ГУ ДСНС у Києві 5 автоцистерн підвищеної прохідності та 60 чоловік особового складу; від УДСНС у Житомирській області 5 автоцистерн підвищеної прохідності та 60 чоловік особового складу.

«Робота продовжується у цілодобовому режимі до повної ліквідації окремих загорань», - наголосили в ДСНС.

Як повідомлялося, 28 квітня на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла лісова пожежа. 29 квітня о 10.30 пожежу локалізовано.