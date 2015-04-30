Обрано голову Громадської ради при МОЗ України

14:33, 30 квітня 2015
Країна
133

Громадська рада -  самоврядний консультативно-дорадчий орган діяв з жовтня 2004 року. 

Фото: УНИАН


Як повідомили УНІАН у МОЗ, під час першого засідання було обрано голову Громадської ради – представника громадської організації «Всеукраїнський волонтерський рух» Максима Іонова  та його п’ять заступників. 

Учасники засідання обговорили різні шляхи структуризації діяльності ради та першочергові завдання, які потрібно вирішити для забезпечення ефективної співпраці з Міністерством охорони здоров’я України.

Громадська рада -  самоврядний консультативно-дорадчий орган діяв з жовтня 2004 року. 

У грудні минулого року з метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади», Урядом було ініційовано оновлення громадських рад при органах виконавчої влади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter