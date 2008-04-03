Тварини і бруд - захист від алергії

Учені стверджують, що присутність тварини в будинку, де є маленька дитина, робить благотворний вплив на його здоров`я. Виявляється, присутність кішки або собаки не тільки не провокує алергію, але і захищає від неї в майбутньому.Принцип простий. Якщо дитина вирощується в "тепличних" умовах, де у нього немає шансу зустрітися з алергеном, його імунна система виявиться неготовою до зустрічі з алергенами в майбутньому. Проте йдеться про ті випадки, коли тварина знаходиться в будинку з перших днів життя дитини. Якщо воно з`явитися пізніше, ризик виникнення алергічних реакцій зростає.

Лікарі пропагували здоровий спосіб життя і чистоту в будинку, а виявилось, що це не завжди йде на користь. Висловлювалися навіть думки про створення спеціальної "брудної вакцини", яка замінить дитині живе спілкування з калюжами, гряззю і пилом у дворі. До речі, аналогічна думка існує і з приводу опірності інфекціям.Звичайно, ніхто не закликає розводити в будинку бруду і місяцями не проводити прибирання. Це також безглуздо, як заражати дитину глистами, хоча доведено, що паразитичні черв`яки зменшують чутливість до алергенів.

Medportal.ru